Come riassunto da Tuttosport, notevoli i numeri di Dusan Vlahovic con la Fiorentina e la nazionale serba. Arrivato a Firenze nel 2018 dal Partizan, il centravanti ha segnato 49 reti in 108 partite (ben 17 solo in questa prima parte di campionato). Quelle invece realizzate con la Serbia sono 7 in 14 gare. Una media confortante.