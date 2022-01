10









L'attesa aumenta il desiderio. E quella per Dusan Vlahovic alla Juventus durerà ancora qualche ora: come riporta Calciomercato.com, è slittato infatti a domani l'incontro finale e risolutivo tra l'agente del serbo, Ristic, e la dirigenza bianconera. Nessun intoppo, l'affare è già impostato e le parti non hanno fretta: c'è il Covid di mezzo e la prudenza non è mai troppa. E per lo stesso motivo Dusan non può ancora svolgere le visite mediche.



FERMENTO - Da un lato, dunque c'è grande fermento nel mondo Juve. Dall'altro, la calma prima della "tempesta". Il colpo è stato affondato, dopo l'incontro verranno fissate le visite mediche dell'attaccante serbo che vestirà la maglia bianconera per una cifra intorno ai 75 milioni di euro.