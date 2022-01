Aldo Serena, ex Toro-Juve-Inter-Milan, sa bene cosa significhi lasciare una squadra e andare dalla diretta rivale: "Ho vissuto anche io situazioni controverse e non proprio piacevoli, anche se non le ho mai pubblicizzate, ho sempre buttato acqua sul fuoco", ha raccontato alla Repubblica parlando delle minacce ricevute da Dusan Vlahovic, in procinto di passare dalla Fiorentina alla Juventus.



L'ex centravanti della Nazionale ha poi ricordato quando a lasciare Firenze per Torino fu Roberto Baggio: 'Mi ricordo nel 1990 a Coverciano, in ritiro per i Mondiali, quando Baggio passò dalla Fiorentina alla Juve: visse tanti situazioni difficili, faticose da assorbire. Penso che è fondamentale non arrivare alla violenza, verbale e non. Come sempre le cose si affievoliranno, anche se quando tornerà a Firenze non sarà facile. Il calcio tocca i sentimenti profondi, un amore che porta le persone a essere attaccate in maniera quasi irrazionale alle squadre".