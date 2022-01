1









Dusan Vlahovic è sempre più vicino alla Juventus. E questo, sostanzialmente, perché il serbo vuole vestire a tutti i costi la maglia bianconera. A tal punto da rifiutare le altre offerte, giunte soprattutto dalla Premier League, come confermato dalla dirigenza viola. Calciomercato.com ha ripercorso tutti i 'rifiuti' dell'attaccante.



