Un'altra prima volta, per. E sappiamo bene come le tratta: basta un 'Fino alla fine' per infiammare di nuovo il popolo bianconero, che ricorda bene i debutti in maglia Juve e in Champions League. Come racconta il Corriere dello Sport, DV9 potrebbe diventare il pezzo forte dell’argenteria bianconera nel prossimo mercato "soprattutto nel caso in cui alla fine il club dovesse ritrovarsi davvero fuori dalla Champions". Al momento, nessuno ci pensa. Dusan meno di tutti.In questo momento, ecco, la priorità non può non essere il campo. Anche per il Nantes, Allegri non rinuncia a lui, che batterà facilmente la concorrenza di Kean. Sperando di centrare ancora una volta il club delle prime volte: "Contro il Villarreal gli bastarono 33 secondi per trovare il gol, anche se inutile ai fini della qualificazione. L’aria nuova sa esaltarlo, Nantes avvisato", racconta ancora il COrriere dello Sport. Che sottolinea come l'obiettivo, ora come ora, sia solo giocare, segnare, vincere.