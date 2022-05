Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, David Pizarro ha parlato anche anche del trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Se mi aspettavo un epilogo così per Vlahovic? No, sia perché il ragazzo in estate aveva parlato di rinnovo sia perché credevo che sarebbe rimasto almeno fino al termine del campionato. Poi però la Fiorentina ha fatto le sue scelte".