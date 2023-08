Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il difensore dellaNikolaha parlato anche di Dusan, suo connazionale ed ex compagno di squadra in viola, prima del passaggio alla. Ecco il suo pensiero: "L'ho sentito di recente ma abbiamo parlato di altro e non di mercato. Non so cosa farà ma sono certo che abbia le potenzialità per entrare tra i cinque migliori attaccanti in Europa. Non mi pronuncio mai sull’esito di un campionato, ma credo che l’anno prossimo per lo Scudetto lotteranno le solite, mentre le squadre che ambiscono ad un piazzamento europeo mi sembrano aumentate rispetto all’anno scorso".