Ad un anno di distanza dal colpo Chiesa, la Juventus ha messo nel mirino un altro giocatore della Fiorentina, ovvero Dusan Vlahovic. 17 gol in 35 presenze stagionali, che descrivono come il classe 2000 abbia disputato un'annata su altissimi livelli, attirando l’attenzione anche di altre big del calcio europeo. Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’attaccante serbo piace in Inghilterra, in particolar modo a Liverpool e Manchester United.