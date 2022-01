Sul Corriere Fiorentino in edicola, viene sottolineata la frattura tra le intenzioni della Fiorentina, ovvero quelle di liberarsi di Vlahovic fin da subito a fronte del mancato rinnovo per monetizzare, e quelle del bomber serbo e dell'allenatore Italiano, concentrati sugli obiettivi stagionali che rischierebbero di venire compromessi da uno scossone del genere. Perché Vlahovic rischia di rimanere fino a giugno? C'è la volontà di giocatore e allenatore di continuare a fare bene in campionato. Per il Corriere, non è escluso che l'obiettivo sia quello di andare direttamente a giugno 2023, data della scadenza, per svincolarsi.