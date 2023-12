Vlahovic da luglio guadagnerà 12 milioni netti a stagione. Un aumento che non dipenderà da ciò che farà in campo ma avverrà automaticamente. Per questo Giuntoli e Manna sono al lavoro per prolungare il contratto del serbo ma allo stesso tempo spalmare la cifra dell'ingaggio. L'ideale per andare avanti insieme sarebbe allungare il rapporto, abbassando magari a 8-9 l’ingaggio annuale. Lo riporta Tuttosport.