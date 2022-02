20 euro... per cancellare per sempre Dusan Vlahovic. Almeno dalle maglie. Questa l'iniziativa lanciata dalla Fiorentina nel tentativo di aiutare i propri tifosi a superare la cocente delusione per il passaggio alla Juve del centravanti serbo. Per un prezzo tutto sommato ragionevole, il club viola consentirà infatti ai sostenitori della squadra di rimuovere il nome dell'attaccante dalle divise acquistate durante la sua permanenza a Firenze, per poi eventualmente rimpiazzarlo con quello di un altro giocatore a scelta, come riporta l'edizione odierna de La Repubblica. Basterà per dimenticare?