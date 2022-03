Intervenuto a Offside-Terzo Tempo, format in onda su Twitch, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha detto la sua anche sul passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve. Ecco il suo pensiero: "Alla fine ne hanno giovato tutti: la Fiorentina ha avuto tanti soldi, la Juve il suo bomber ed il ragazzo la squadra che voleva. Era libero di andare alla Juventus, i giocatori passano, ciò che resta è la maglia. Non mi è piaciuto a livello di comunicazione, inoltre era considerato un esempio, ma un esempio non va via a gennaio. È un semplice professionista, ma chi accusa i calciatori di essere mercenari non capisce che i primi mercenari sono proprio i presidenti, che comprano club per fare soldi. Se Vlahovic non voleva restare ha fatto bene ad andar via: la Juventus è pur sempre un top club che punta costantemente in alto".