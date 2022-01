1









Sembrava impossibile, eppure è tutto vero. Dusan Vlahovic sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il centravanti ormai ex Fiorentina si è presentato nelle scorse ore al J-Medical per le visite di rito, mentre a breve firmerà il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi quattro anni e mezzo. E sui social è un'esplosione di gioia da parte dei tifosi, più che mai entusiasti dell'arrivo del nuovo bomber che fa già sognare i bianconeri di tutto il mondo. Tra ironie e "occhi a cuore", ecco spuntare anche numerosi "grazie" alla dirigenza, capace di mettere a segno uno straordinario colpo sul finire di una sessione di mercato che a detta di molti non avrebbe potuto regalare nessuna sorpresa.



