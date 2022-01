1









È previsto in serata - o al più tardi nelle prime ore della mattinata di domani - l'arrivo alla Continassa dell'agente di Dusan Vlahovic, che discuterà con la dirigenza bianconera tutti gli ultimi dettagli relativi al trasferimento del centravanti serbo dalla Fiorentina alla Juve. Nessuna perdita di tempo, l'incontro con i vertici del club avverrà non appena Darko Ristic approderà a Torino, così da limare quanto prima i passaggi necessari per dare il via alla nuova avventura professionale dell'attaccante classe 2000.

L'intesa di massima con il giocatore e il suo entourage, comunque, è già stata trovata da tempo, con un contratto da 7 milioni di euro netti all'anno più bonus. Vlahovic dovrebbe poi svolgere le visite mediche nel week-end, nella speranza che una settimana basti per negativizzarsi dal Covid e che possa debuttare con la nuova maglia già domenica 6 febbraio all'Allianz Stadium contro il Verona.