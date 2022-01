Il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più vicino. Come riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina ha accettato l'offerta da 70 milioni più 5 di bonus e l'attaccante, tramite i suoi agenti, sta limando gli ultimi dettagli per la definizione dell'affare. Il dg viola, Joe Barone, è a Milano per l'Assemblea della Lega Serie A: il giocatore invece è a Firenze e attende sviluppi. Nel caso non potesse effettuare subito le visite a causa del Covid, potrebbe firmare in via telematica visto che l'idoneità sportiva l'ha già ottenuta con la Fiorentina. La giornata è comunque decisiva per il sì del giocatore, anche se resta da trovare l'accordo economico con gli agenti: l'ingaggio dovrebbe essere di 7 milioni di euro a stagione per 4 anni, ma soprattutto sulle commissioni.