È il giorno di Dusan Vlahovic all'Allianz Stadium. Il nuovo centravanti della Juve è intervenuto questa mattina in conferenza stampa per presentarsi ai cronisti dopo il suo approdo in bianconero, in attesa dell'esordio in campo con la nuova maglia. All'incontro anche il suo entourage al gran completo, oltre a Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Assenti invece Pavel Nedved e il presidente Andrea Agnelli.