In attesa che arrivi quello del mercato, la Juventus registra un botto in Borsa. A Piazza Affari, infatti, il titolo bianconero è in ascesa grazie alla trattativa che potrebbe portare a Torino Dusan Vlahovic.



TITOLO SU - Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il titolo della Juventus sarebbe rimbalzato di oltre il 5% a 0,36 euro per azione dopo che ieri i vertici della Fiorentina, in particolare il ds Daniele Pradé, hanno aperto ufficialmente alla cessione di Vlahovic in questa finestra di gennaio. L'attaccante serbo è vicinissimo alla Juventus, a cui il dirigente viola non ha chiuso la porta ai microfoni di Sportitalia.



PIAZZA AFFARI - A Piazza Affari, il titolo è risalito con volumi alti: 13,8 milioni di pezzi scambiati finora su una media quotidiana negli ultimi tre mesi pari a 14,7 milioni. Tra gli altri titoli calcistici, la Roma perde lo 0,51% a 0,294 euro per azione mentre la Lazio guadagna l’1,96% a 1,0400 euro per azione con il FTSE MIB in equilibrio a quota 25.942,00 (-0,12%).



FLOP CHIESA - A inizio gennaio il titolo era invece crollato di circa il 4%, chiudendo la giornata del 10 gennaio 0,3434 euro per azione, dopo l'infortunio di Chiesa, che ha chiuso la stagione in anticipo. Quello era stato il quarto giorno consecutivo in perdita per le azioni della Juventus, con un ritorno verso i minimi fatti segnare nel 2017.