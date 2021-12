Il direttore del Corriere Fiorentino Robertoè intervenuto ai microfoni di Tutti convocati, in onda su Radio 24, parlando anche della situazione di Dusan, obiettivo di mercato di diverse big tra cui la. Ecco le sue dichiarazioni: "Il fatto che possa andare altrove non mi scandalizza, mi scandalizza più che i procuratori decidano, perchè si muovono in base alle commissioni, cosa che crea una stortura del sistema. La battaglia disui procuratori è sacrosanta, teoricamente Vlahovic sotto contratto non potrebbe essere avvicinato da altri club. Ma laa inizio campionato è andata su un allenatore sotto contratto con lo Spezia, quindi è un vizio comune".