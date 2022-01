17









Dusan Vlahovic è sempre più vicino a indossare la maglia della Juventus. L'attaccante serbo dovrebbe sostenere a breve le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri. Il centravanti è un professionista totalmente dedicato al calcio, ma ha anche qualche altra passione, che alimenta dopo un allenamento.



CIBO E MONOPATTINO - A Firenze, ricostruisce La Stampa, è stato parecchio geloso della sua privacy. Poca vita mondana, poche volte al ristorante (apprezza la bistecca fiorentina), ma non ha disdegnato qualche passeggiata in centro. Agli allenamenti ci è andato in monopattino. FANTACALCIO E PLAYSTATION - Le ore passate a casa, invece, Vlahovic le ha dedicate alle serie tv e alla MotoGp, essendo un grande appassionato di entrambe. Ma anche alla PlayStation e... al Fantacalcio! Ci gioca da tempo con gli amici e, ovviamente, si schiera sempre titolare nella sua squadra.



BASKET E MEDICINA - Il quotidiano torinese ha anche raccontato il Vlahovic studioso. Se non avesse giocato a calcio probabilmente avrebbe fatto il medico: si è anche iscritto all'università, lasciata per inseguire il sogno di diventare uno dei calciatori più forti al mondo. Un medico mancato, ma anche un cestista mancato: oltre alla maglia autografata da Ibrahimovic, suo idolo, ha come mito anche Michael Jordan. Vlahovic da piccolo ha giocato a basket, lasciato a 12 anni: per lui, meglio un gol di un canestro.