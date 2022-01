Tuttosport ha pubblicato i dati di Wyscout relativi ai numeri di Dusan Vlahovic in questa prima parte del campionato di Serie A. Il serbo è capocannoniere con 17 reti, insieme a Ciro Immobile, ma per quel che concerne gli expected gol (ossia i gol che avrebbe realizzato in base a un parametro che assegna a ogni tiro una probabilità - basata su dati statistici storici - che può essere determinata, tra le altre cose, dalla posizione o dal tipo di assit) è davanti a tutti, centravanti della Lazio compreso: 14,6 contro 13,6. Tra i primi 10 di questa speciale classifica non c'è nessun giocatore della Juventus.



Inoltre, Vlahovic è il giocatore che ha tirato di più, 70 volte, davanti a Dybala (67), Immobile (66) e Berardi (65). Per tocchi in area di rigore è secondo con 105, dietro al solo Immobile (108).