Ci siamo, ancora poche ore e Dusan Vlahovic sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Alla Continassa sono arrivati gli agenti del centravanti serbo (ancora bloccato in Toscana dalla positività al Covid), chiamati a limare gli ultimi dettagli dell'affare che definirà il suo passaggio in bianconero.



LE ULTIME - La Fiorentina, come annunciato, ha già accettato l'offerta da 70 milioni di euro più 5 di bonus, pertanto resta solo da trovare l'accordo economico con gli agenti del giocatore, a partire dalle commissioni, di cui si discuterà nelle prossime ore: l'ingaggio dovrebbe essere di 7 milioni di euro a stagione per quattro anni. Accordo totale con l'entourage del giocatore. Ci siamo, Vlahovic a un passo dal diventare un giocatore della Juventus.