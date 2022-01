Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il noto tifoso bianconero Massimo Giletti ha detto la sua sull'acquisto di Dusan Vlahovic e sulle possibili ripercussioni del suo arrivo sul futuro di Paulo Dybala.

Ecco il suo commento: "Dubito che la Juve dal punto di vista economico possa sostenere entrambe le operazioni, con giocatori che hanno stipendi da 7-8 milioni, e quindi credo che l’acquisto di Vlahovic rientri nella strategia del dopo Dybala, quella che prevedeva l’arrivo di un centravanti forte, vero. Per me l’acquisto di Vlahovic ci racconta che Dybala lascerà la Juventus, che il club ha visto nel serbo il dopo-argentino. Dybala non ha accettato l’ingaggio che gli è stato proposto e difficilmente rinnoverà. O abbasserà le pretese o la Juve non lo aspetterà, ha già messo in atto una mossa vera. Era dai tempi del primo Higuain che la squadra non aveva un centravanti, quindi era fondamentale trovarne uno. E con Vlahovic l’ha trovato, mettendo spalle al muro Dybala, che non reputa più indispensabile”.

E ancora: "Vlahovic è un grandissimo acquisto, un giocatore che fa reparto da solo. Complimenti a chi ha manovrato in silenzio e bene. Ora però il problema della Juventus sarà servirlo. Nella Juve di oggi farà fatica anche lui a segnare, perché non solo la squadra fatica a trovare il gol, ma è anche abbastanza disastrosa negli ultimi 20 metri. Allegri lo dice dopo ogni partita, sottolineando come i suoi commettano errori di scelte ed errori tecnici. Il livello del centrocampo della Juve deve alzarsi, è il tassello fondamentale per rinascere”.