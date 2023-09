Dopo le tante voci di mercato che hanno coinvolto Vlahovic in estate, ed il mancato scambio con Romelu Lukaku, per la gioia dei tifosi ma anche sua, visto che non ha mai aperto realmente al trasferimento al Chelsea, adesso la Juve e il serbo sono pronti a legarsi ancora di più. I motivi tecnici, scrive la Gazzetta dello Sport si intrecciano a quelli economici e il prossimo mese il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna ne discuteranno di persona con l’entourage del numero nove.Nonostante un contratto ancora abbastanza lungo (scadenza 2026) e a salire (da 7 a 10 milioni con picchi di 12,5 nell’ultima stagione), dall'entourage del serbo non hanno respinto al mittente l’invito della Juventus a sedersi attorno a un tavolo per ragionare sul futurL’orientamento della Signora è quello di valutare per Vlahovic la stessa soluzione progettata anche per altri bianconeri, da Szczesny a Rabiot (per il francese a scadenza si pensa pure a un rinnovo pluriennale). Un prolungamento di un anno, quindi dal 2026 al 2027 nel caso di Dusan, con spalmatura di una parte dell’ingaggio