Via i social. Concentrato al massimo sul momento, cioè la Juve. Anzi: l'infortunio. Perché la botta alla caviglia ha impedito a Dusan di tornare subito in campo, la possibilità di eliminare immediatamente le scorie di Roma, dov'è affondato ancora il desiderio di decidere. Dove non si è visto il veroAlle incognite in campo ora vanno valutate anche le incognite fisiche: la botta patita all'Olimpico resta dunque ancora da smaltire. DV9 ha lavorato anche oggi in palestra, resta in dubbio per la sfida di giovedì, per la quale Milik sembra nettamente in vantaggio. Al lavoro, Dusan, lo è anche per assicurarsi il futuro: al momento non ha dato quanto sperato (in primis dal centravanti), e il tempo corre velocissimo. Finisse con questi numeri, sarebbe una stagione - la prima per intero - da promozione complicata. L'obiettivo è cambiare tutto nel finale.