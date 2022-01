Da Firenze, il giornalista Raffaello Paloscia parla del passaggio di Vlahovic alla Juve: "Non conta la Juve o il Real Madrid: la Fiorentina deve darlo a chi lo paga di più. La Juve sborsa i soldi e in questo caso non mi deve importare nulla dell'inimicizia tra le due società e tifoserie. Anche perché siamo di fronte ad un affare di milioni e milioni. ​E' chiaro che dà fastidio, però la Juve è l'unica società che tira fuori i soldi. Quale club può fare quel che fa la Juve, che già è difficoltà e se non avesse dietro la Fiat ora sarebbe ben al di sotto di altre società? Milan e Inter non possono prenderlo quindi in Italia solo la Juve lo può acquistare. A bocca storta occorre accettare la situazione".