Juventus, Vlahovic all'esame Cagliari

Guardando i numeri sembra di nuovo in crisi: non segna da quasi due mesi in Serie A Dusan, che ha la miglior media realizzativa di sempre (un gol ogni 129 minuti), però è anche il secondo per tiri totali e il quarto per tiri in porta. Significa che con lui, che sta attraversando una fase importante di crescita, si può lavorare per sbagliare meno e capitalizzare di più. Maniaco dei particolari, come scrive La Gazzetta dello Sport dopo gli errori nel derby il numero 9 bianconero ha cercato di resettare tutto per concentrarsi solo sulla partita successiva.Che arriverà oggi contro il, la squadra a cui ha già segnato cinque reti tra Fiorentina e. Consapevole del suo ruolo da leader in un gruppo che dimostra ogni giorno di più di avere bisogno di lui, Dusan spera che in Sardegna inizi finalmente la sua primavera, per aiutare i bianconeri a compiere un ulteriore passo verso la Champions League.