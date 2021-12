Tancredi, su TMW, parla di: "Vlahovic-Juventus era comunque difficile, ma lo stato dell’arte era che la Juve aveva incassato il favore del giocatore, contraccambiato con la promessa di agire per poterselo assicurare, al punto che qualcuno in società si era interrogato se non fosse il caso di dirottare il budget del rinnovo di Dybala piuttosto sull’acquisto di Vlahovic. Ma adesso la situazione è in parte cambiata".