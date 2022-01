22 maggio 2022. Mancano quattro mesi, ma la data è da segnare sul calendario fin da ora. In una domenica di primavera - e peraltro nell'ultima giornata di campionato - la Serie A offrirà infatti la sfida tra Fiorentina e Juventus, mai banale, ma quest'anno ancora più attesa perchè coinciderà con il ritorno al Franchi di Dusan Vlahovic, passato nel frattempo tra i rivali bianconeri. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la tifoseria viola è assolutamente compatta nel giudizio: il centravanti serbo è un voltagabbana, un traditore senza giustificazioni, colpevole di un peccato imperdonabile, che in quanto tale sarà accolto come un vero e proprio nemico.

Il momento del ritorno in Toscana, per Vlahovic, potrebbe però arrivare anche prima: già all'inizio di marzo e poi a metà aprile, Juve e Fiorentina potrebbero infatti incrociarsi nella doppia semifinale di Coppa Italia, qualora al turno precedente eliminassero rispettivamente Sassuolo e Atalanta. Il calendario, insomma, potrebbe offrire tre incroci in quattro mesi, "con le rivincite che si consumano una dietro l'altra, tre capitoli di una storia fino a pochi giorni fa incredibile".