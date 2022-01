Difficile pensare a un compleanno migliore: oggi Dusan Vlahovic compie 22 anni e si regalerà un ricco contratto con la Juventus, nel suo primo giorno torinese dopo quattro anni passati a Firenze. Il serbo, come raccontato dal Corriere dello Sport, è arrivato ieri sera in tarda serata con un trasferimento protetto, visto che è in attesa del tampone negativo dopo essere risultato positivo al Covid prima di Cagliari-Fiorentina.