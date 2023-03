Come racconta il Corriere dello Sport, avanti con Dusan. Per forza e per scelta, la Juve continua a puntare tutto o quasi su. Non lo lascia Max, nemmeno in panchina. Anzi prevede di raddoppiare i suoi sforzi, rimandando ad altri momenti l'ipotesi del turnover là davanti. Pur sapendo che di domenica dovrà toccare ancora al centravanti serbo, perché le due giornate di squalifica che Moise Kean ha rimediato con quel calcione scellerato (alle proprie ambizioni di scalare le gerarchie interne più che a Gianluca Mancini) gli impediranno di affrontare sia Sampdoria che Inter, pure di giovedì resta Vlahovic la prima scelta per il ruolo di centravanti titolare.