Laha ottenuto una significativa vittoria contro la Lazio, posizionandosi come una forte contendente nella lotta per lo Scudetto e rimanendo imbattuta in questa stagione con tre vittorie e un pareggio finora ottenuti. Una delle notizie più promettenti è il ritorno in forma smagliante di DusanNella partita contro la Lazio, Vlahovic ha messo a segno una doppietta, portando a quattro il numero di gol segnati in altrettante partite di campionato. Questa prestazione gli permette di entrare nella storia della Juventus, poiché nessun giocatore nella storia del club era riuscito a segnareMa il valore di Vlahovic non si limita solo ai gol. È notevole il suo salto di qualità anche dal punto di vista mentale. Ha espresso la sua determinazione e ambizione a contribuire al successo della Juventus, sottolineando la sua rabbia e il suo impegno nei confronti della squadra e dei tifosi. Questa nuova versione di Vlahovic, che sembra essere migliorato fisicamente, tecnicamente e mentalmente, è un'importante risorsa per la Juventus mentre cerca di raggiungere obiettivi importanti, come la Champions League. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri ha confermato che Vlahovic è considerato un giocatore chiave per il futuro della Juventus, eliminando qualsiasi dubbio riguardo al suo ruolo dopo le speculazioni sul possibile arrivo di Romelu Lukaku. La permanenza di Vlahovic in bianconero sembra aver soddisfatto tutte le parti coinvolte, e il suo successo in campo dimostra che è il presente della Juventus. La telenovela legata a Lukaku è ormai un lontano ricordo, mentre la Juventus punta tutto su Dusan Vlahovic.