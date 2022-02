Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Dusan Vlahovic e della pressione di cui è stato investito dopo le sue prime uscite in bianconero. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Vlahovic domani debutta in Champions, non possiamo addossargli tutte le responsabilità. Come nella storia di tutti quelli che arrivano ad alti livelli, ci vuole un bagaglio d'esperienza che ora non ha, anche se ha doti straordinarie. Sarà una novità per lui. Va supportato. Fino alla fine dovrò proteggerlo, come ho protetto i giocatori più giovani e con meno esperienza, chiamateli come volete, perché è normale che sia così. Quando avrà giocato, perché ha una carriera importante davanti, 60-70 partite sarà un giocatore completamente diverso: è una questione non solo tecnica, ma psicologica, di pressione. Per la prima volta, l'altro giorno dopo il Torino, si è ritrovato una pagina intera sul giornale che veniva fatta perché non aveva fatto gol. Era la prima volta che capitava. Ci sono delle robe che a me non... Bisogna fare un passetto alla volta, con tutti i giocatori e come squadra".