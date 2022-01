Intervenuto all'hotel Sheraton di Milano per l'Assemblea della Lega Serie A, il dg della Fiorentina Joe Barone non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla trattativa per il passaggio alla Juve di Dusan Vlahovic. Lo riporta TMW, spiegando come il dirigente viola non abbia risposto alle ripetute domande dei cronisti presenti, lasciando l'albergo senza commentare la questione. L'ingaggio del giovane centravanti serbo da parte del club bianconero dovrebbe essere definito proprio oggi, una volta che saranno limati tutti gli ultimi dettagli con i suoi agenti.