Vlahovic al JMedical: terminate le visite dopo l'infortunio in Parma-Juventus VIDEO

si è infortunato nel corso della partita che laha perso 1-0 sul campo del Parma allo Stadio Tardini, nella serata di ieri. L'attaccante serbo, schierato ancora una volta titolare da Igor Tudor, è rimasto in campo per tutto il primo tempo prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca.Dopo l'intervallo, infatti, DV9 non è uscito dagli spogliatoi e al suo posto è entrato Francisco Conceicao. Il centravanti ex Fiorentina ha accusato un fastidio nella parte anteriore della coscia destra che ha spinto il suo allenatore a non correre alcun tipo di rischio, optando per una sostituzione a scopo precauzionale.

Vlahovic al JMedical: il video





Le condizioni

Nella mattinata di giovedì, poco dopo mezzogiorno, Vlahovic ha fatto capolino al JMedical per sottoporsi a una serie di esami approfonditi con l'obiettivo di chiarire, in via definitiva, l'entità del problema accusato nel corso della sfortunata spedizione in terra emiliana. Attorno alle 13, l'attaccante serbo ha lasciato il Jmedical dopo aver completato l'iter degli esami strumentali. Si rimane in attesa, dunque, di comprendere l'entità dell'infortunio.Sarà la Juventus stessa poi, come sempre in questi casi, a fornire aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Vlahovic. La speranza, chiaramente, è che non si tratti di un infortunio serio e che il classe 2000 possa rimettersi quanto prima a disposizione di Igor Tudor in vista dei prossimi impegni sul campo , a partire da quello di domenica all'Allianz Stadium contro il Monza. Uno stop, magari breve, non può comunque essere escluso, anche se appunto saranno gli esami al JMedical a fare maggiore chiarezza sulle sue condizioni.





