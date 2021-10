Dopo l’annuncio di Rocco Commisso, ecco la prima contestazione dei tifosi, che si attendeva. Siamo solo ad ottobre, ma il giocatore e il club hanno già rotto e in vista del mercato questa è una carta che la Juventus potrà giocarsi. C'è tanta concorrenza, ma il club bianconero parte da interessi e contatti più lontani nel tempo e più serrati.I tifosi viola, lunedì sera, hanno urlato a Vlahovic “gobbo di m....” e lo hanno invitato ad andarsene, con Biraghi e Venuti che sono intervenuti per difenderlo. Animi caldi e tensioni crescenti, che domenica, quando la squadra di Vincenzo Italiano tornerà al Franchi, vivranno un nuovo capitolo. Il caso Vlahovic monta ogni giorno di più e l’asta europea si allarga: la separazione, tra gennaio e giugno, conviene a tutti e perciò oltre atitola il quotidiano. Intanto, negli ambienti serbi continuano a indicare i bianconeri in pole position per l’estate. E la Gazzetta sottolinea: vive già da separato in casa.