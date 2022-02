Come racconta La Gazzetta dello Sport, inizia una nuova era per Dusan Vlahovic: "Voleva la Juventus e alla Juventus ha voluto subito dimostrare di essere all’altezza. Il gol numero 18 in un campionato strano, che è iniziato con la Fiorentina ma ha cambiato corso all’improvviso con il mercato di gennaio, difficilmente lo dimenticherà. È l’inizio di una nuova era, di un percorso che lo porterà a confrontarsi in Champions con Haaland e Mbappé".