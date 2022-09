E' solo questione di minuti prima che il match dell'U-Power Stadium giunga alla sua conclusione, con la Juve di Max Allegri che sta momentaneamente perdendo per 1-0 e che gioca dal 40' del primo tempo con un uomo in meno, a causa dell'espulsione rimediata da Di Maria. Bianconeri che non riescono ad essere determinati nelle manovre offensive e con pochissime occasioni da gol create, con il solo Dusan Vlahovic lasciato a fare a sportellate con la difesa brianzola. Il serbo però ne risente e si infuria con i suoi comapgni, ai quali chiede di salire con un: 'Andiamo', piuttosto inequivocabile e dove si evince tutta la grinta e la rabbia dell'ex Viola.