Juve, le condizioni di Vlahovic

Nella sfida di campionato di sabato contro lanon ci sarà, essendo squalificato per via del rosso con cui è stato punito per le proteste nel finale del match contro il Genoa. Dal punto di vista fisico, però, non ci sono più problemi.Stando a quanto riferito da Sky Sport, Dusanha ormai recuperato dalla dorsalgia che lo ha costretto a saltare il ritiro con la Nazionale serba ed è dunque pronto a rimettersi a disposizione della. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 2 aprile, quando è in programma la prima semifinale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti. L'attaccante classe 2000 si candida già a una maglia da titolare.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.