Tralasciando per un momento il mercato, che lo vede ancora protagonista nel grande e complesso affare Lukaku, perSì, perché il serbo lotta da tanto tanto tempo contro la pubalgia e lo fa allenandosi in sessioni separate. Ancora non riesce a liberarsi del tutto da quel male infido e subdolo che si chiama pubalgia, sottolinea la Gazzetta, e l'attaccante serbo ancora non ha mai calpestato l’erba a stelle e strisce per una partitella o un’esercitazione con la palla, al massimo ha fatto qualche corsa e un po’ di lavoro atletico, senza forzare troppo. L’umore è buono, ma serve pazienza perché la volontà è essere pronto per la prima di campionato e il percorso prevede ancora delle tappe. Vuole esserci a Udine e ha poco più di 20 giorni per farlo.Anche ieri Vlahovic ha seguito una seduta specifica tra piscina e palestra, comparendo sul campo per autografi, foto e per la rivincita con Allegri, ricca di spunti, di prese in giro e anche di tanti sfottò con Paul Pogba, l'altro big infortunato. Ecco, "infortunato" è anche la parola usata da Dusan per definirsi ( QUI ), un po' a mo' di giustificazione e un po' come scherzo, dopo la sconfitta nella sfida con Max. Sta ripetendo la sua estate 2022: sempre il tour negli Stati Uniti, sempre un po' a parte per la pubalgia. In quel caso, però, Vlahovic aveva giocato solo 60 minuti nell’ultima amichevole contro il Real Madrid, come era previsto facesse quest'anno dopo i primi due test saltati, ma tutto sembra portare a un nuovo forfait. Allegri e il suo staff vogliono procedere con grande cautela, proprio per conservarlo per l’avvio di Serie A. Vlahovic dovrà essere pronto per tornare in gruppo senza correre alcun rischio, altrimenti tutto verrà rimandato al ritorno in Italia. Quando? Al 12 agosto, quando a Cesena la Juventus dovrebbe affrontare l’Atalanta nell’ultimo test del precampionato, sfida per la quale manca ancora l’ufficialità, ricorda la Gazzetta. Intanto, lui lavora e pensa alla Juve, non al mercato.