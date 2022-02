Il limite? Soltanto il cielo. Così parla il quotidiano serbo Politika, così descrive l'impatto avuto da Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Ieri sera l'attaccante ex Fiorentina ha deciso ancora una volta in maglia bianconera, ecco le sue parole al termine del match: "Solo all’inizio, ma devo già tanto ai compagni, al Mister e alla società. Mi hanno accolto benissimo, mi stanno aiutando tanto, essere qui è un onore. Morata e Dybala? C’è un’intesa fantastica anche fuori dal campo, io li ascolto per cercare di arrivare al loro livello".