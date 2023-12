Che fine ha fatto Milik? Il polacco sta trovando poco spazio e quando entra non riesce ad incidere. Contro il Genoa, si è preso anche un'ammonizione nel finale. Solo due partite da titolare fin qui (Lecce, Milan) e due gol. Allegri, riferisce la Gazzetta dello Sport, nell’allenamento aperto di lunedì lo ha utilizzato al fianco di Chiesa, accoppiando dall’altra parte Vlahovic e Yildiz. Un segnale che sabato possa cambiare il suo attacco? Andiamo con calma, perché le prove di inizio settimana non sempre poi vengono confermate nel week end. Milik però ci spera, vuole svoltare la sua stagione, fin qui non brillante.