Dusan Vlahovic ha recuperato dopo i problemi di lombalgia e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il big match contro il Milan. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante serbo potrebbe comunque partire dalla panchina ed essere una carta importante a gara in corso. Se così fosse, la Juve giocherebbe con la coppia Kean-Milik, valutazioni in corso ma non è da escludere questa soluzione.