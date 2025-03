Vlahovic in Nazionale per 'dimostrare che la Juventus sbaglia': ma in nazionale non segna da 2 anni

AFP via Getty Images

Fanno rumore le dichiarazioni dicommissario tecnico della Serbia, che in conferenza stampa ha parlato della situazione dialla"Ho una buona e alta opinione di Vlahovic e delle sue qualità. Nel calcio arriva un momento in cui si respira un'aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più. Sono affari loro. Ogni giocatore ha momenti positivi e negativi nella propria carriera, noi apprezziamo Dusan come uno dei tasselli più importanti del nostro gioco. Con me giocherà sempre perché qui ha l'opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene".

Insomma, secondo il tecnico Vlahovic meriterebbe più spazio e che a differenza di quanto succeda alla Juventus, con lui l'attaccante giocherà sempre. In realtà però, guardando indietro, spesso Vlahovic non è stato al centro della Nazionale, addirittura da essere escluso nelle convocazioni di inizio stagione. In generale, Dusan fino ad ora non è quasi mai riuscito a trascinare la sua Nazionale. L'ultimo goal addirittura risale al marzo del 2023, ovvero a due anni fa, quando segnò una doppietta contro il Montenegro. Adesso avrà l'occasione per sbloccarsi e uscire da un momento di grande difficoltà.