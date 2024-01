L'attacco della Juventus contro la Salernitana sarà composto da Vlahovic e Yildiz, così come è stato contro la Roma nell'ultima giornata. Dusan, tra l’altro, quando vede la Salernitana si scatena: cinque gol e due assist in quattro confronti in serie A; gli ultimi sorrisi risalgono proprio ad un anno fa con la doppietta all’Arechi. L'attaccante serbo è reduce da un buon momento visto il gol decisivo contro il Frosinone e il grande assist a Rabiot contro la Roma, anche quello fondamentale per i tre punti.