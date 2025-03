Vlahovic in difficoltà, interviene Prandelli; 'Una volta, due, poi ti inc***i'

2024 Getty Images

Intervistato da Radio Sportiva, Cesareha espresso la sua opinione sul momento difficile che sta attraversando Dusanalla. L’ex allenatore della Fiorentina, che ha avuto modo di lavorare con il centravanti serbo durante la sua esperienza in viola, ha analizzato le difficoltà che il giocatore sta affrontando in questa stagione, cercando di individuarne le cause principali.Secondo Prandelli, Vlahovic ha bisogno di essere servito nel modo giusto per esprimere al meglio le sue qualità. Il suo stile di gioco richiede una squadra che sappia velocizzare le manovre offensive, sfruttando le sue capacità in profondità. Un aspetto che, a detta dell’allenatore, non sta funzionando a dovere nella Juventus attuale, spesso troppo lenta nella costruzione della manovra e poco incline a valorizzare i movimenti del numero 9 bianconero.

Ecco le parole dell'ex CT della Nazionale:PAROLE – "Mi dispiace molto perché è un ragazzo volenteroso, perbene, ha grandi qualità. Lui è la classica punta che va servita velocemente. Ma se un centrocampista, quando tu hai i tempi per dare la profondità, ritorna indietro una volta poi due te t’inc..zi. Se hai una punta con queste caratteristiche devi velocizzare il gioco".Un’analisi che mette in evidenza le difficoltà tattiche della Juventus e che sottolinea ancora una volta come il rendimento di Vlahovic dipenda anche dal supporto dei suoi compagni di squadra.