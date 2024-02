Oggi, a pranzo, Max Allegri non esiterà a schierare, nonostante sia a rischio di squalifica. La prossima sfida contro il Napoli può attendere, poiché i tre punti contro il Frosinone sono prioritari. La Juventus ha bisogno di recuperare sia punti in classifica che fiducia, dopo quattro risultati deludenti consecutivi. Vlahovic, nonostante la recente controversia riguardante l'esclusione di Danilo prima del derby contro l'Inter, sarà determinato a contribuire al successo della squadra. La partita contro l'Empoli ha segnato l'inizio dei problemi per la Juventus, e ora Vlahovic e compagni cercano di invertire il trend negativo.