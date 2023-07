La Juventus partirà nella giornata di domani per raggiungere gli Stati Uniti, dove svolgerà la tournée affrontando amichevoli di lusso (Barcellona, Milan, Real Madridi. Anche per i francesi infatti, queste saranno le "ultime" ore prima della partenza per il Giappone. Se ciò non si concretizzerà, come riferisce Tuttosport, allora il mercato bianconero resterà in stand by per almeno una decina di giorni, ovvero sino a quando di fatto tutta la comitiva non rientrerà in Italia (3 agosto)., che si troverebbe a Parigi con il compito di fare ciò che gli riesce meglio, il finalizzatore. Ovviamente, anche dal punto di vista economico, sarebbe un operazione che aiuterebbe la situazione economica del club. Tutti sarebbero più o meno felici quindi, anche se non sono da sottovalutare gli ultimi segnali che arrivano dal giocatore. Il post pubblicato sui social con i cuori bianconeri, a testimoniare comunque che Dusan a Torino sta bene, e poi la ritrovata condizione fisica. Il giocatore infatti è apparso nel primo test in famiglia, molto fluido nei movimenti e veloce negli scatti. Che sia Juve o Psg, per Dusan questo deve essere l'anno del riscatto.