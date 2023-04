Solo poche ore ci separano ormai dal fischio di inizio del big match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, con le due squadre che sono costrette ad approfittare del passo falso delle milanesi in virtù della qualificazione alla prossima Champions League. Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui due centroavanti delle due squadre:da una parte edall'altra. Fino a questo momento, la loro non è stata una stagione propriamente idilliaca, segnata da unache hanno costretto i due bomber a saltare diverse gare.- Basti pensare al numero dei gol che Vlahovic e Immobile hanno messo a segno nella passata stagione per rendersi conto dell', con l'attaccante laziale che vinse la classifica marcatori grazie alle 27 reti realizzate, 3 in più del centroavanti serbo. Ad oggi, invece, Immobile ha totalizzato 9 marcature e DV9 appena 8, con il gol in campionato che manca ormai da due mesi. Dalla gara contro la Salernitana in poi, infatti, Vlahovic ha trovato la via della rete solo in occasione del calcio di rigore trasformato contro il Friburgo. Dati allarmanti anche per Immobile, che non va a segno davanti al proprio pubblico dal mese di settembre. Ecco perchè i dubbi di formazione da parte di mister Allegri sono leciti, nonostante però la sua decisione sembra comunque pendere a favore di Vlahovic, il quale dovrà farsi trovare pronto per