L'ipotesi di un possibile interesse da parte delrimane valida, tuttavia, si smentisce la speculazione riguardo a un trasferimento al. Il motivo del viaggio di Dusana Monaco di Baviera, avvenuto quest'oggi, è stato pianificato non in relazione alle continue voci di mercato, ma piuttosto con l'obiettivo di effettuare un controllo sulle sue condizioni fisiche.Nonostante l'associazione del viaggio con Monaco, sede del Bayern, abbia suscitato domande nei social sulla possibile evoluzione di una trattativa di cessione dalla Juventus,È importante sottolineare che il viaggio a Monaco di Baviera non è correlato a negoziazioni di mercato, ma ciò non esclude la possibilità che l'attaccante serbo, precedentemente legato alla Fiorentina,Questo aspetto si inserisce nel contesto delle incertezze riguardo al futuro del calciatore belga e alla potenziale aggiunta di un nuovo attaccante per l'allenatore Max Allegri. Vlahovic, che ha segnato un gol nell'amichevole statunitense contro il Real Madrid, ha dovuto affrontare vari problemi fisici durante la stagione 2022/2023. Il viaggio a Monaco servirà alla Juventus per valutare le condizioni fisiche dell'attaccante serbo, al fine di determinare se sia tornato al pieno recupero, in vista dell'imminente nuova stagione che si aprirà con una partita a Udine.