Siamo giunti alla vigilia del big match del Maradona tra Napoli e Juventus, in quella che sarà una gara fondamentale per le sorti della lotta scudetto. Bianconeri che si presenteranno in terra campana con diverse assenze di spessore, considerate le indisponibilità di Pogba, De Sciglio, Cuadrado e. Per quanto riguarda il francese ci sono però buone notizie, dato che da ieri ha iniziato ad allenarsi con il gruppo e presto potremmo finalmente vederlo a disposizione di Max Allegri. Ch invece non sembra vicino al recupero totale della forma è il serbo Dusan Vlahovic, ancora fuori a causa della- Situazione che sta diventando sempre più intricata anche per Madama, dato che appena un anno fa spendeva circa 70 milioni di euro per aggiudcarsi uno di quelli che potrebbe diventare uno dei migliori centroavanti del panorama calcistico, battendo la concorrenza dell'Arsenal che aveva offerto anche qualcosa in più rispetto a Madama, coadiuvata dalla forte volontà dell'ex viola di sposare il progetto Juve. Matrimonio che però rischia di andare incontro ad un divorzio al termine della stagione, dato che le condizioni attuali non sono propriamente idilliache e non è da escludere che a fronte di un'offerta monstre, i bianconeri possano sacrificare DV9.- Intendiamoci, al momento si tratta solo di un ipotesi da prendere in considerazione e nulla più, dato che dalle parti della Continassa credono ancora fortemente nel potenziale del gigante di Belgrado, ma il pressing dicontinua a far vacillare i piani della dirigenza bianconera. Nel frattempo, dal capoluogo piemontese fanno sapere che per lasciarlo partire servono almeno, ma la priorità rimane quella di mettersi la pubalgia alle spalle per poter riprendersi la scena.